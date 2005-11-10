Ostiamare, Gerbaudo può partire dopo soli tre mesi: su di lui Sarnese e Paganese

Possibile separazione tra Ostiamare e Matteo Gerbaudo. Il centrocampista classe 1995 potrebbe lasciare il club laziale, con due società di Serie D che avrebbero manifestato interesse nei suoi confronti. Secondo quanto riportato da LaCasadiC.com, sulle tracce del giocatore ci sarebbero infatti Sarnese e Paganese, entrambe interessate a rinforzare il proprio organico con un elemento di esperienza.

Ostiamare, Gerbaudo verso l'addio? Due club interessati

L'avventura di Gerbaudo all'Ostiamare potrebbe dunque essere arrivata a un bivio, anche alla luce dello spazio trovato finora nella stagione in corso. Il centrocampista, approdato in biancoviola lo scorso luglio, ha collezionato complessivamente 5 presenze tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 209 minuti disputati. Numeri che potrebbero incidere sulle valutazioni del giocatore e del club in vista di un'eventuale partenza. L'interesse di Sarnese e Paganese rappresenta, in questo senso, un'opportunità per Gerbaudo, che potrebbe trovare maggiore continuità in un nuovo contesto.