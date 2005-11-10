Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Inter, Cugini: "Chivu, in Champions manca qualcosa. C'è poco equilibrio"

TMW Radio
Daniele Petroselli
autore
Daniele Petroselli
Oggi alle 16:42Altre Notizie
14.10.2026 16:42Altre Notizie
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Maracanã
Ascolta il podcast
Maracanã
00:00
/
00:00

Il giornalista Mimmo Cugini ha parlato ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. E ha cominciato dal Como: "Mi aspetto il solito Como. Quest'anno avrà qualche difficoltà in più in campionato, il doppio impegno si sentirà. E' una squadra che ha un'identità ben definita, giocherà per controllare la partita e lo farà anche in Olanda. E' un percorso di crescita che vedremo dove arriverà. E' l'anno più difficile, ora si è tolto la maschera il Como, è una squadra di livello e deve continuare a crescere. Non è più una squadra che viene sottovalutata. La Champions per una squadra che non l'ha mai fatta ha un effetto anche psicologico enorme, è normale che puoi perdere qualcosa in campionato".

Stasera anche Roma-Real Madrid. Chi sceglie oggi tra Gasperini e Mourinho?
"Io oggi scelgo Gasperini, perché ha un'idea di calcio più moderna, ma non per sminuire Mourinho. Gasp negli ultimi anni ha dimostrato di aver fatto passi avanti, Mou è rimasto ancorato al calcio suo, con un blocco basso. Stasera mi aspetto una partita simile a quella con l'Inter, dove è stato spesso in difficoltà il Real. La differenza l'hanno fatta i dettagli e il livello di certi campioni che non perdonano i tuoi errori. Con Mourinho i tifosi giallorossi pensavano che si fosse diventati di uno status superiore, diverso, perché la sua carriera è quella. Mi è dispiaciuto che non abbia vinto l'EL, che avrebbe meritato".

Inter, Chivu e i risultati deludenti in Champions:
"Non so se ci sia presunzione, spero di no. Ci sono due dati: ho l'impressione che nella preparazione delle partite di Champions a Chivu manchi ancora qualcosa, nell'interpretazione dell'avversario, dove ti può fare male. Queste partite poi portano un dispendio di energie enormi, poi in difesa ti manca un marcatore vero, dopo le partenze di Acerbi e De Vrij. Akanji ha giocato da braccetto e ha sempre giocato a 4, così come Stones. E poi ci sono gli esterni, altissimi, che danno poca mano in difesa. E poi a centrocampo viene saltato troppo spesso. Il Bruges lanciava senza che ci fosse pressing sul portatore di palla. C'è un problema di equilibrio non da poco da rimettere insieme". 

Articoli correlati

Immagine news 1
FIGC, Cugini: "Commissariamento, situazione gestita in maniera fantozziana"
Immagine news 2
Cugini sull'Italia: "Sorpresa Sebastiano Esposito, è già pronto per questi livelli"
Immagine news 3
Napoli, Cugini: "Prosciugato negli stimoli ma davanti alle deludenti Juve e Milan"

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
17:37 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioMussa: "Inter, involuzione in Champions. E i motivi sono diversi"
Immagine news 2
16:42 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioInter, Cugini: "Chivu, in Champions manca qualcosa. C'è poco equilibrio"
Immagine news 3
10:55 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioArmanini: "Manchester City, sentenza che cambierà Premier e calcio europeo"
Immagine news 4
07:49 Altre Notizie
La polvere, l'oro e quella notte magica: Alessandro Bellemo riapre il cassetto dei ricordi azzurri
Immagine news 5
06:38 Altre Notizie
"Prendete esempio da Marotta": la ricetta di Balzarini per rifare grande la Juventus
Immagine news 6
06:26 Altre Notizie
I ragazzi del '69: Enrico, il "Boso" e quei settant'anni di fede blucerchiata oltre ogni confine
Immagine news 7
05:30 Altre Notizie
Oggi in TV, Champions League: dove vedere Feyenoord-Como e Roma-Real Madrid
Immagine news 8
04:30 Altre Notizie
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 14 ottobre
Immagine editoriale di Ivan Cardia
L’Inter deve sognare meno e vincere di più: che sberle in Champions per la squadra più forte d’Italia. Intanto in FIGC si litiga. Sulle riforme? No, sulle nomine
Primo piano
Immagine top news n.0 Oggi Como e Roma in Champions: Fabregas cambia portiere, Dybala c'è. Le ultime di formazione
Immagine top news n.1 Milan, ecco il rinnovo di Pavlovic: accordo fino al 30 giugno 2031. Il comunicato
Immagine top news n.2 Per l'Inter di Chivu la Champions è un incubo senza fine: sette ko nelle ultime otto gare in Europa
Immagine top news n.3 Champions compromessa? Inter e Napoli, quanti punti servono per i play-off e le rivali
Immagine top news n.4 Quanto vale Nicolò Tresoldi? No a 35 milioni della Roma. Ora siamo già oltre i 50
Immagine top news n.5 Poteva scegliere 3 club di Serie A e invece… Bernardo Silva desaparecido al Real Madrid
Immagine top news n.6 Napoli, notte da dimenticare col Villarreal: zero punti in Champions e altri segnali d'allarme
Immagine top news n.7 Champions League, risultati, marcatori e classifica aggiornata: Inter e Napoli a fondo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.2 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
Immagine news podcast n.3 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.4 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Mussa: "Inter, involuzione in Champions. E i motivi sono diversi"
Immagine news Serie A n.2 Paganin sull’Inter: “Troppo superficiale, mai percepita così come contro il Brugge”
Immagine news Serie A n.3 Napoli, De Canio: "Problema mentale, ma è una squadra da rifondare"
Serie A
Immagine box news Serie A Discussione Allegri-De Bruyne in casa Napoli, Pavlovic ha rinnovato: le top news delle 18
Immagine box news Serie A Alex Scott può lasciare il Bournemouth già a gennaio ma il prezzo taglia fuori le italiane
Immagine box news Serie A Como, Douvikas: "Champions qualcosa di speciale. Vogliamo dare i 3 punti ai tifosi"
Immagine box news Serie A Nicola risolve con la Cremonese: c'è il comunicato. Adesso lo aspetta il Venezia
Immagine box news Serie A Feyenoord-Como, le formazioni ufficiali: fuori Butez e anche Douvikas, sorpresa davanti
Immagine box news Serie A Tresoldi e la tripletta a San Siro, il padre: "Sceglierà da solo fra Italia e Germania"
Serie B
Immagine box news Serie B Ascoli, arriva la risoluzione con Menna. Il difensore ora può accordarsi col Teramo
Immagine box news Serie B Pisa, Caracciolo e Petagna recuperano: cresce l'ottimismo per la Cremonese
Immagine box news Serie B Padova, allarme Caprari: escluse fratture, ma il giocatore fatica a camminare
Immagine box news Serie B Palermo, Perin si prepara a riprendersi il posto da titolare
Immagine box news Serie B Ascoli, Acampora: "Guai a sentirsi bravi. La Serie B è molto dura"
Immagine box news Serie B Nasce 'Palermo Insieme', la prima squadra Paralimpica del Palermo FC
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, il Latina si impone nel 'derby nerazzurro': 2-0 all'Atalanta U23 nel recupero
Immagine box news Serie C Bari, venerdì l'incontro tra Marino e il Comitato di Garanzia: focus sulla cessione del club
Immagine box news Serie C Ostiamare, Gerbaudo può partire dopo soli tre mesi: su di lui Sarnese e Paganese
Immagine box news Serie C Latina-Atalanta U23 in ritardo per dei problemi alle porte. Adesso il fischio d'inizio
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio e il peggio dei tre gironi dopo 9 giornate: Giugliano difesa "rivedibile"
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: un turno di squalifica a Riccardo Radu della Juventus Next Gen
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Immagine box news Calcio femminile La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Bonansea prepara la sfida alla Finlandia: "Servirà curare ogni dettaglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Greggi: "Manca visibilità, noi stiamo facendo del nostro meglio"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Inglesi pigliatutto? Si spera di no… Intanto nuovo appuntamento con Sportissimo!
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
14 ottobre 2001, la Juventus vince di tre sul Torino. Ma solo a fine primo tempo
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 6ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio