Roma, vandalizzato il murale dedicato a Mourinho: vernice nera sul volto dello Special One

Un omaggio alla storia recente della Roma è stato deturpato in occasione del ritorno di José Mourinho all'Olimpico. Nel quartiere Testaccio, nella Capitale, il murale realizzato dall'artista Drugi per celebrare lo Special One è stato vandalizzato: qualcuno ha coperto con una mano di vernice nera il volto dell'allenatore portoghese.

L'opera raffigurava Mourinho insieme a un bambino che stringeva tra le braccia la Conference League conquistata dai giallorossi nel 2022, uno dei momenti più significativi della sua esperienza sulla panchina romanista.

A presentare il lavoro era stato lo stesso Drugi, artista e tifoso della Roma, con un messaggio carico di significato: "Ci tenevamo per mano sul tetto d'Europa. Per una notte dimenticheremo l'amore, ma non dimenticheremo mai chi siamo stati".