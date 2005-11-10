Milan, ecco il rinnovo di Pavlovic: accordo fino al 30 giugno 2031. Il comunicato

Adesso è ufficiale: Strahinja Pavlovic ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2031. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossonero con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, dopo la firma arrivata nella giornata di ieri.

Il comunicato del Milan

"AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale".