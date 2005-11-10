Milan, ecco il rinnovo di Pavlovic: accordo fino al 30 giugno 2031. Il comunicato

Ufficiale
Milan, ecco il rinnovo di Pavlovic: accordo fino al 30 giugno 2031. Il comunicatoUfficiale
autore
Lorenzo Di Benedetto
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 14:06Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
14.10.2026 14:06Serie A
Dopo la firma arrivata ieri il club rossonero ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Pavlovic, con il difensore che si è legato al Milan per prossime 5 stagioni.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Adesso è ufficiale: Strahinja Pavlovic ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2031. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossonero con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, dopo la firma arrivata nella giornata di ieri.
Il comunicato del Milan
"AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale".
Altre notizie Serie A
Oggi
14:38 Serie A
Lecce, Paco Esteban si racconta: "Il mio sogno si è avverato, voglio continuare a crescere"
14:12 Serie ATMW
TMWI 18,5 milioni per Pavlovic sono stati spesi bene: il Milan blinda il centrale plasmato da Allegri