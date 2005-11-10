Folgore Caratese, tesserato l'ex portiere dello Spezia Mouhamadou Sarr

La Folgore Caratese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Mouhamadou Sarr, fino al 30 giugno 2027.

Mouhamadou Sarr, il profilo

Portiere classe 1997, nato a Kaolack in Senegal, Sarr è cresciuto nel settore giovanile del Bologna, club con cui ha iniziato il proprio percorso nel calcio italiano.

Nel 2017 ha esordito tra i professionisti con il Prato, in Serie C, prima delle esperienze con Carrarese e Alma Juventus Fano. Nel 2020 si è trasferito all’Ascoli, in Serie B, per poi approdare alla Cremonese nell’estate del 2021. Con la formazione grigiorossa ha conquistato la promozione in Serie A, categoria nella quale ha esordito nella stagione 2022/23. Dopo tre stagioni a Cremona, nel 2024 è passato allo Spezia, inizialmente in prestito, proseguendo la propria esperienza in Serie B.

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