Latina-Atalanta U23 in ritardo per dei problemi alle porte. Adesso il fischio d'inizio

Imprevisto allo stadio 'Francioni', dove Latina e Atalanta U23 non hanno potuto iniziare regolarmente la partita valida per il recupero della 7ª giornata di Serie C, inizialmente programmata per le 15 di oggi. Il fischio d'inizio è slittato a causa di alcuni problemi riscontrati alle porte dell'impianto laziale.

Squadre tornate in campo in questi minuti

Il contrattempo ha impedito il regolare avvio della sfida, costringendo le due formazioni a rientrare momentaneamente negli spogliatoi, in attesa che la situazione venisse risolta e che fosse possibile tornare sul terreno di gioco. Problema che è stato risolto pochi istanti fa.