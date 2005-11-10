Latina-Atalanta U23 in ritardo per dei problemi alle porte. Adesso il fischio d'inizio
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Luca Bargellini
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Oggi alle 15:19Serie C
autore Luca Bargellini
14.10.2026 15:19Serie C
Problemi alle porte del Francioni ritardano Latina-Atalanta U23, recupero della settima giornata di Serie C
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Imprevisto allo stadio 'Francioni', dove Latina e Atalanta U23 non hanno potuto iniziare regolarmente la partita valida per il recupero della 7ª giornata di Serie C, inizialmente programmata per le 15 di oggi. Il fischio d'inizio è slittato a causa di alcuni problemi riscontrati alle porte dell'impianto laziale.
Squadre tornate in campo in questi minuti
Il contrattempo ha impedito il regolare avvio della sfida, costringendo le due formazioni a rientrare momentaneamente negli spogliatoi, in attesa che la situazione venisse risolta e che fosse possibile tornare sul terreno di gioco. Problema che è stato risolto pochi istanti fa.
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