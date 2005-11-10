Oggi Como e Roma in Champions: Fabregas cambia portiere, Dybala c'è. Le ultime di formazione

Dopo l'amarissima serata Champions di ieri, con le sconfitte di Inter e Napoli contro Club Brugge e Villarreal, questa sera saranno di scena nella massima competizione europea anche Como e Roma. La squadra di Fabregas affronterà la bolgia del De Kuip con una buona parte di titolari, eccezion fatta per il portiere: in Olanda ci sarà il debutto di Sanchez, con Butez in panchina e attacco affidato a Douvikas col trio formato da Diao, Nico Paz e Baturina alle sue spalle.

In casa Roma anche Gasperini affronterà i Blancos con i titolarissimi, a cominciare dall'attacco dove ci saranno Dybala e Soulé alle spalle di Malen. In porta ancora Gollini vista l'assenza di Svilar, col trio di difesa titolare e De Roon al posto di Cristante al fianco di Kone in mezzo al campo. Sulle corsie laterali, spazio a Molina a destra e Wesley a sinistra.

Feyenoord-Como

FEYENOORD (4-3-3): Enrst; Read, St. Juste, Marmol, Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas

Roma-Real Madrid

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Kone, Wesley; Dybala, Soulé; Malen

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Arda Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé