TMW Motta, la percentuale Juventus e un paradosso: la Reggiana può incassare di più col 5%

Eroe per una notte, almeno per ora e in attesa di prendersi momenti altrettanto da sogno e magari pure duraturi: se la Lazio, in una stagione tanto complicata e a un primo sguardo tanto disastrata da rischiare di apparire segnata in partenza, ha strappato il pass per la finale casalinga di Coppa Italia, buona parte del merito va anche alle parate di Edoardo Motta, che si è rivelato un pararigori fenomenale, avendone intercettati quattro di fila nella serie finale.

Accolto come un eroe dai tifosi della Lazio al momento del rientro della squadra all'aeroporto di Fiumicino, Motta è già oggi uno degli acquisti più azzeccati del calciomercato di gennaio in Serie A. Anche e soprattutto per via dell'operazione messa in piedi dal club biancoceleste e dal DS Fabiani, che con il portierino classe 2005 ha confermato di avere un certo fiuto per gli estremi difensori. Con ancora negli occhi le parate di Motta di ieri sera, tra il volo a mandare sulla traversa il colpo di testa di Scamacca e i quattro rigori parati, osservare quanto la Lazio abbia speso per assicurarsi le prestazioni dell'eroe di ieri fa una certa impressione.

Motta infatti è costato alla Lazio appena 1 milione di euro, oltre alla concessione di una percentuale del 5% in favore della Reggiana che lo ha ceduto. E che a sua volta lo aveva acquistato quasi a costo zero dalla Juventus, società in cui è cresciuto arrivando fino alla NextGen. La Vecchia Signora vantava il 50% sulla futura rivendita e infatti nello scorso mercato di gennaio ha incassato 500mila euro. Con il senno di poi, poco o nulla, considerando anche il fatto che Motta abbia ancora 21 anni e tanto futuro di fronte a sé, con la possibilità di scalare ulteriori gradini da qui a fine stagione. Paradossalmente, se il giocatore dovesse confermarsi su questi livelli a lungo e finire nel mirino di alcune grandi realtà, potrebbe incassare di più la Reggiana dall'alto del suo 5%.