Napoli al Da Luz, Conte: "I giocatori scesi in campo contro la Juventus ci saranno tutti"

Vigilia di Champions League per il Napoli, che dopo il successo in campionato contro la Juventus fa visita al Benfica di José Mourinho. Ecco le parole di Antonio Conte a Sky Sport in vista della gara di Lisbona, match della sesta giornata della League Phase: "Andiamo ad affrontare una squadra in salute in uno stadio molto caldo. Veniamo da buone prestazioni sul campo, c'è ancora un giorno di recupero, sappiamo che servirà una gara bella intensa e con tanta energia".

McTominay come sta? E David Neres? "E' un momento dove i giocatori stanno dimostrando senso di responsabilità, i ragazzi hanno dato piena disponibilità. Quelli dell'ultima partita ci sono tutti".

Le ultime di formazione - Emergenza ancora lontana dal rientrare: restano a casa Meret, Lobotka, Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, oltre ai fuori lista Mazzocchi e Marianucci. Gutierrez spera nel recupero in extremis ma in ogni caso non partirebbe dal primo minuto a sinistra, dove Spinazzola insidia la titolarità di Olivera. É questo l’unico piccolo dubbio da risolvere, scelte obbligate in mediana: Elmas confermato al fianco di McTominay, mentre davanti va verso un’altra panchina Politano, con la conferma del tridente formato da Neres, Hojlund e Lang.