Napoli, Alisson Santos sulle orme di Kvara. E senza Rodrygo sogna una chiamata dal Brasile

Due storie diverse, ma lo stesso impatto sul cuore dei tifosi del Napoli. Lo stadio Maradona dopo essersi fatto ammaliare dalla magia che sembrava svanita dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia, nelle ultime settimane sta tornando a provare quella sensazione grazie ad Alisson Santos. Le sue accelerazioni, i dribbling e il coraggio nell’uno contro uno hanno riportato entusiasmo sugli spalti e Anche Antonio Conte ha riconosciuto subito il valore del giovane brasiliano. Il tecnico salentino gli ha concesso libertà offensiva, perché vede in lui personalità, sicurezza nei propri mezzi e quella capacità di cambiare la partita con una giocata improvvisa.

A Napoli, quindi, sembra essere nata una nuova stella. Non è la prima volta che succede: nell’anno dello scudetto con Spalletti, fu proprio Kvaratskhelia a sorprendere tutti. Il georgiano, arrivato quasi da sconosciuto, incantò i tifosi con dribbling, fantasia e giocate imprevedibili. Oggi Alisson ricorda per certi versi quel percorso. Non a caso, anche i suoi primi gol al Maradona sono arrivati proprio lì: due reti nella stessa porta e nello stesso angolo dello stadio, decisive prima per recuperare contro la Roma e poi per battere il Torino.

Tra i suoi obiettivi c’è anche la nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti segue con attenzione ciò che accade a Napoli e sembra incuriosito dall’ascesa del giovane esterno. Con Rodrygo fermo per infortunio, potrebbe aprirsi uno spiraglio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.