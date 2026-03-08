Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, Alisson Santos sulle orme di Kvara. E senza Rodrygo sogna una chiamata dal Brasile

Napoli, Alisson Santos sulle orme di Kvara. E senza Rodrygo sogna una chiamata dal BrasileTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 10:53Serie A
Niccolò Righi

Due storie diverse, ma lo stesso impatto sul cuore dei tifosi del Napoli. Lo stadio Maradona dopo essersi fatto ammaliare dalla magia che sembrava svanita dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia, nelle ultime settimane sta tornando a provare quella sensazione grazie ad Alisson Santos. Le sue accelerazioni, i dribbling e il coraggio nell’uno contro uno hanno riportato entusiasmo sugli spalti e Anche Antonio Conte ha riconosciuto subito il valore del giovane brasiliano. Il tecnico salentino gli ha concesso libertà offensiva, perché vede in lui personalità, sicurezza nei propri mezzi e quella capacità di cambiare la partita con una giocata improvvisa.

A Napoli, quindi, sembra essere nata una nuova stella. Non è la prima volta che succede: nell’anno dello scudetto con Spalletti, fu proprio Kvaratskhelia a sorprendere tutti. Il georgiano, arrivato quasi da sconosciuto, incantò i tifosi con dribbling, fantasia e giocate imprevedibili. Oggi Alisson ricorda per certi versi quel percorso. Non a caso, anche i suoi primi gol al Maradona sono arrivati proprio lì: due reti nella stessa porta e nello stesso angolo dello stadio, decisive prima per recuperare contro la Roma e poi per battere il Torino.

Tra i suoi obiettivi c’è anche la nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti segue con attenzione ciò che accade a Napoli e sembra incuriosito dall’ascesa del giovane esterno. Con Rodrygo fermo per infortunio, potrebbe aprirsi uno spiraglio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Articoli correlati
Quagliarella: "Alisson da calcio moderno. Lavezzi? Più potente, quando partiva non... Quagliarella: "Alisson da calcio moderno. Lavezzi? Più potente, quando partiva non lo fermavi"
Il Napoli vola e il Toro crolla. Tuttosport: "D’Aversa non fa miracoli" Il Napoli vola e il Toro crolla. Tuttosport: "D’Aversa non fa miracoli"
Napoli, Alisson Santos: "Felice di segnare ancora, ho molta fiducia nel mio calcio"... Napoli, Alisson Santos: "Felice di segnare ancora, ho molta fiducia nel mio calcio"
Altre notizie Serie A
Cremonese, Nicola: "Siamo convinti e lotteremo fino alla fine, Di Francesco? Lo stimo"... Cremonese, Nicola: "Siamo convinti e lotteremo fino alla fine, Di Francesco? Lo stimo"
Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo mettere da parte i complimenti. Ora testa alla Lazio"... Live TMWSassuolo, Grosso: "Dobbiamo mettere da parte i complimenti. Ora testa alla Lazio"
Cremonese, Folino: "Abbiamo grande fame e cattiveria, non vediamo l'ora della sfida"... Cremonese, Folino: "Abbiamo grande fame e cattiveria, non vediamo l'ora della sfida"
Lecce, Di Francesco: "Vogliamo trasmettere emozioni, ho fatto vedere un video ai... Lecce, Di Francesco: "Vogliamo trasmettere emozioni, ho fatto vedere un video ai ragazzi"
Lecce, Siebert: "Dobbiamo vincere per i nostri tifosi, ci hanno dato energia" Lecce, Siebert: "Dobbiamo vincere per i nostri tifosi, ci hanno dato energia"
Stasera Milan-Inter, il resp. sanitario di San Siro: "Pronta una squadra di 110 persone"... Stasera Milan-Inter, il resp. sanitario di San Siro: "Pronta una squadra di 110 persone"
Quelli che potevano giocare dall’altra parte: Inter-Milan è anche il derby degli... Quelli che potevano giocare dall’altra parte: Inter-Milan è anche il derby degli ex, reali o mancati
Shevchenko incoraggia l'amico Gattuso: "Ha amore come nessuno, riporti l'Italia al... Shevchenko incoraggia l'amico Gattuso: "Ha amore come nessuno, riporti l'Italia al Mondiale"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Bonny-Pio Esposito
2 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
3 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
4 8 marzo 2006, Figo viene deferito per le parole su Moggi. Dopo mesi: "Visto che avevo ragione?"
5 Bologna-Verona, le probabili formazioni: Castro titolare, Sammarco senza 6 giocatori
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Allegri: "Inter un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio"
Immagine top news n.1 Derby a +10, ma l’Inter vale di più del Milan? Rose a confronto, quattro nerazzurri costano più di Leao
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Sneijder: "Stasera l'Inter può vincere lo Scudetto. A Chivu scriviamo sempre nella chat 'Triplete'"
Immagine top news n.4 Shevchenko non ha dubbi: "Se il Milan vince riapre tutto. Allegri garanzia, Modric deve restare"
Immagine top news n.5 Il derby è qui: Inter con il dubbio Thuram. Chivu: "Fischi a Bastoni? Dispiace, ma è maturo"
Immagine top news n.6 Il derby è qui: Milan con Leao-Pulisic. Allegri sul futuro: "Qui sono contento"
Immagine top news n.7 Spalletti dribbla le domande sul futuro e bacchetta Boga: intanto la Juve gli fa un bel regalo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, Nicola: "Siamo convinti e lotteremo fino alla fine, Di Francesco? Lo stimo"
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo mettere da parte i complimenti. Ora testa alla Lazio"
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, Folino: "Abbiamo grande fame e cattiveria, non vediamo l'ora della sfida"
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Di Francesco: "Vogliamo trasmettere emozioni, ho fatto vedere un video ai ragazzi"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Siebert: "Dobbiamo vincere per i nostri tifosi, ci hanno dato energia"
Immagine news Serie A n.6 Stasera Milan-Inter, il resp. sanitario di San Siro: "Pronta una squadra di 110 persone"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Izzo: "Sono tornato qui con tanta umiltà, ho ancora tanta fame"
Immagine news Serie B n.2 Ternana, Liverani: "Ormai 5 partite che la squadra ha trovato buon gioco, buona condizione"
Immagine news Serie B n.3 Prove di fuga per il Venezia: +8 sulla terza (il Frosinone che oggi deve giocare) e numeri da urlo
Immagine news Serie B n.4 Il primo colpo esterno vale l'uscita dalla zona rossa: l'Entella torna (finalmente) a respirare
Immagine news Serie B n.5 Entella, Marconi: "Preparato la gara nel migliore dei modi. Importante portare a casa i tre punti"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, la montagna Frosinone da scalare: e i risultati del sabato non sorridono
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Cassani: "Dobbiamo pensare a ritrovare intensità e disponibilità"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Marino: "Rimpianto per non aver portato a casa la vittoria ma c'è la prestazione"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Stuckler guarda alla B: "Speriamo di poter festeggiare tra un paio di partite"
Immagine news Serie C n.4 Novara, Dossena: "Autocritica sul gol subito, per il resto ho visto dominio e supremazia"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, prosegue la 31ª giornata: il programma completo della domenica
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Corini non cerca alibi: "Prestazione insufficiente, dobbiamo reagire subito"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”