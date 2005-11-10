Napoli, Allegri cambia in Champions: Anguissa titolare un mese e mezzo dopo
Daniele Najjar
Riecco Zambo Anguissa titolare nel Napoli, un mese e mezzo dopo: l'ultima da titolare del centrocampista nella mediana azzurra risale al 5 settembre, alla terza giornata di campionato contro l'Inter. Poi una manciata di minuti nel finale contro la Fiorentina alla quinta giornata, che è stata anche la sua ultima apparizione in campo lo scorso 20 settembre).
Un centrocampo tutto nuovo per il Napoli
Allegri cambia dunque per cercare di uscire dalla crisi in cui si è infilata la sua squadra, incappata in 5 sconfitte in queste prime 9 partite fra campionato ed Europa. Contro il Bodo/Glimt c'è un centrocampo tutto nuovo: il Napoli dovrebbe giocare con un 4-3-3, con appunto Anguissa e McTominay mezzali e De Bruyne in versione regista davanti alla difesa.
Le formazioni ufficiali di Napoli-Bodo/Glimt
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.
A disposizione: Contini, Miilinkovic-Savic, Badiashile, Gilmour, Olivera, Lucca, Giovane, Beukema, Lobotka. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Auklend, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge.
A disposizione: Faye Lund, Nielsen, Aleesami, Saitnes, Kitolano, Brynhildsen, Mvuka, Maatta. Allenatore: Kjetil Knutsen.