Allegri: "Fortunatamente ne ho passati pochi di questi periodi. La barca va portata in porto"
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 16:15Serie A
autore Gaetano Mocciaro
08.11.2026 16:15Serie A
Il tecnico del Napoli ha parlato al termine della partita pareggiata contro la Lazio, commentando la sua situazione personale
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Nel corso dell'intervista rilasciata a DAZN, Massimiliano Allegri ha chiuso con due battute circa la sua posizione e il suo umore:
Lei come sta?
"Io sto bene, fortunatamente ne ho passati pochi di questi periodi. Quando siamo in mezzo alla tempesta, la barca va portata in porto. Speriamo di riuscirci anche quest'anno".
Il suo Napoli è riuscito a fermare la capolista Lazio, che era reduce da sei vittorie consecutive. Un pari che sa di brodino per i partenopei, impantanati a metà classifica ma che almeno fermano la sequenza di sconfitte che ha fatto precipitare la situazione anche a livello ambientale.
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