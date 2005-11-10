Lang fischiato dai tifosi, Allegri: "Quando si vince siamo tutti bravi, quando si perde un po' meno"

Nel corso dell'intervista rilasciata a DAZN, Massimiliano Allegri ha parlato di Noa Lang. L'olandese, nonostante si sia distinto come uno dei migliori se non il migliore dei suoi, è stato beccato dal proprio pubblico che lo ha fischiato:

"Quando si vince siamo tutti bravi, quando si perde un po' meno. Però i tifosi sono stati vicini alla squadra anche oggi, quello che posso dirgli è che la squadra dà quello che può dare. Questa sosta viene a puntino, perché abbiamo bisogno di recuperare energie e so cosa possono dare i ragazzi, con ordine possiamo risalire la classifica".