Lang fischiato dai tifosi, Allegri: "Quando si vince siamo tutti bravi, quando si perde un po' meno"
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Gaetano Mocciaro
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08.11.2026 16:00Serie A
Il tecnico del Napoli è intervenuto sulla questione relativa l'olandese, preso di mira dal pubblico nonostante una buona prestazione
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Nel corso dell'intervista rilasciata a DAZN, Massimiliano Allegri ha parlato di Noa Lang. L'olandese, nonostante si sia distinto come uno dei migliori se non il migliore dei suoi, è stato beccato dal proprio pubblico che lo ha fischiato:
"Quando si vince siamo tutti bravi, quando si perde un po' meno. Però i tifosi sono stati vicini alla squadra anche oggi, quello che posso dirgli è che la squadra dà quello che può dare. Questa sosta viene a puntino, perché abbiamo bisogno di recuperare energie e so cosa possono dare i ragazzi, con ordine possiamo risalire la classifica".
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