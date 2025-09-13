Napoli, Anguissa: "Dopo la paura è sempre dura, oggi era importante fare tre punti"
TUTTO mercato WEB
Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, dopo il successo sul campo della Fiorentina è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sappiamo che le partite dopo la pausa per le nazionali sono sempre difficili ed era importante conquistare i tre punti. Abbiamo fatto una bella partita. Hojlund? Sono felice che abbia segnato, conosciamo la qualità che ha, ha fatto benissimo e siamo contenti per lui".
Sensazioni in vista della Champions League col Manchester City?
"Stiamo contenti, dobbiamo lavorare per fare quello che sappiamo fare, pensiamo partita dopo partita. Sarà un match intenso, sono molto felice di poter giocare in Champions League quest'anno".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Il derby d’Italia promuove la Juve come una candidata allo scudetto. Tudor, perché smettere di giocare dopo i primi due vantaggi? L’Inter ha una difesa da paura. E sembra ancora la squadra di Inzaghi
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Il Milan e il mercato di gennaio: in difesa nuovo assalto a Joe Gomez? I dubbi sul futuro di Gimenez
Serie A
Serie B
Serie C
Ascoli, Tomei alla vigilia del Perugia: "Sfida affascinante, stimolo in più giocare in uno stadio pieno"
Calcio femminile