Napoli, Vergara: "Profonda delusione, fare gol al Maradona era il sogno di una vita ma..."

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da Prime Video al termine del match contro il Chelsea nel quale ha segnato il suo primo gol in Champions League: "Provo profonda delusione perché non siamo riusciti a passare il turno, se segno e non ci qualifichiamo è tutto inutile. Era il sogno di una vita fare gol al Maradona, ma non riesco a non pensare al fatto che non siamo passati".