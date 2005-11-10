Napoli-Bodo/Glimt, le formazioni ufficiali: riecco Anguissa, De Bruyne regista e Meret c'è

Novanta minuti per mettere un punto alla crisi e voltare pagina. Due sconfitte consecutive in Champions League, 5 ko nelle prime 9 fra campionato ed Europa e l'ultimo, pesante passo valso di Venezia: il Napoli stasera contro il Bodo/Glimt ha un solo risultato per poter pensare di ricominciare a lavorare serenamente. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match dello stadio Maradona.

Cambia Allegri: il Napoli dovrebbe giocare a 4 in difesa, con Rrahmani e Marin coppia davanti a Meret e Di Lorenzo-Spinazzola sulle due fasce. De Bruyne regista davanti alla difesa e Anguissa che torna titolare, completa il reparto McTominay da mezzala a centrocampo. Con Hojlund ci sono Politano e Lang in avanti.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Bodo/Glimt

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

A disposizione: Contini, Miilinkovic-Savic, Badiashile, Gilmour, Olivera, Lucca, Giovane, Beukema, Lobotka. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Auklend, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge.

A disposizione: Faye Lund, Nielsen, Aleesami, Saitnes, Kitolano, Brynhildsen, Mvuka, Maatta. Allenatore: Kjetil Knutsen.