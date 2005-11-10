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Manchester United, Carrick: "Nico Paz ottimo giocatore, Como bella squadra"

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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:07Serie A
20.10.2026 20:07Serie A
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FotoTUTTOmercatoWEB

19.30 - Ad un solo giorno di distanza dall'incrocio di Champions League contro il Como, il tecnico del Manchester United, Michael Carrick, presenzia in conferenza dalla sala conferenze stampa del Sinigaglia per parlare della sfida. Diretta testuale a cura di TMW.

19.40 - L'arrivo in conferenza stampa tarderà qualche minuto per motivi logistici.

La situazione della squadra?
“Lisandro Martinez non ci sarà, ha un problema alla coscia. Mainoo ha un problema muscolare, non ci sarà, potrebbe essere più lungo. Rashford ha male all’anca, speriamo possa risolvere la questione”.

Si è parlato del weekend e della brutta situazione…
“Penso che i ragazzi stiano bene, si è visto contro il Leeds. Abbiamo speso tanto, ma non vediamo l’ora di scendere in campo. Però abbiamo fatto diverse belle cose con il Leeds”.

De Ligt è tornato dopo una lunga assenza…
“Molto bello riaverlo a disposizione, sono 11 mesi che è fuori. Ha lavorato molto sodo e siamo contentissimi di averlo a disposizione. Sì, potrebbe essere della partita”.

Harry Amass può giocare dal 1'?
"Sì, potrebbe partire titolare, i giovani hanno bisogno di un'occasione. A volte qualcuno è stato sfortunato, altre si dà una chance. Ci sono 5-6 giovani che vogliono fare il grande passo".

Rimpianto per la mancanza del ruolo di ripiego da terzino sinistro?
"Dobbiamo valorizzare il mercato. Sono contentissimo di avere ad esempio Andrey con me, poi abbiamo avuto qualche infortunio e abbiamo cercato di gestire la cosa al meglio".

Sesko?
"È infortunato, dovrà fare degli esami".

Ten Hag ha parlato dell'ambiente tossico vissuto al Manchester United... hai avuto un'esperienza simile?
"No, da quando sono tornato i calciatori e lo staff sono andati al massimo. Ci sono state aspettative, avremmo potuto fare meglio ma fa parte del calcio. Se non hai un gruppo di ragazzi che sono sani, è molto difficile mostrare quello che vogliamo fare. C'è tanta solidità e determinazione per fare meglio, lo vogliono fare l'uno per l'altro".

Avete faticato ad avere clean sheet...
"Sì, è vero, come squadra ci siamo difesi bene l'altro giorno contro il Leeds. Loro sono forti sui calci piazzati, noi dobbiamo migliorare delle cose per migliorare il rendimento della squadra".

So che sei abituato alla pioggia a Manchester, ma qui c'è un'allerta meteo. Preoccupato per un rinvio della partita?
"No, non lo sono".

Come potete fare quest'anno? E rispetto all'anno scorso?
"Ci sono piccole differenze, magari, ci possono essere risultati diversi ma questo è il calcio. Cerchiamo di avvicinarci il più possibile al risultato, poi ci sono stati episodi che sono girati contro. Non credo ci sia un grande problema da aggiustare. Stiamo lavorando sodo e possiamo fare una striscia di risultati per ripartire".

Che pensa dell'operato qui a Como?
"Ho tantissimo rispetto per quanto fatto qui a Como. La velocità con la quale è cresciuta la società, poi l'allenatore e il modo di giocare della squadra. Si vede che ha delle ottime idee, ho grandissimo rispetto per Cesc, è stato un grande calciatore ma questo non vuol dire automaticamente diventare un grande allenatore".

Ten Hag ha detto che gli sono state fatte promesse non mantenute.
"Non sono preoccupato. Quello è il parere di Erik, non spetta a me commentare, io non c'entro niente con questa situazione".

TMW - Nico Paz è il giocatore più temibile? O quali altri teme?
"È un'ottima squadra, Nico Paz è un ottimo giocatore e ha iniziato bene la stagione. Senza elencare i singoli, ma è una bella squadra e se lasci tanti spazi può farci male. Penso sarà una bella partita".

Si sente in bilico?
"Non ho bisogno di rassicurazioni sulla mia posizione. È piuttosto chiaro il mio ruolo, non ho bisogno di qualcuno che me lo dica. Lo so per certo dentro di me. Cosa posso dire di più? So che bisogna vincere delle partite, per far sì che tutto possa andare liscio".

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