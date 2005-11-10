Manchester United, Andrey Santos: "Sono stato fuori, ora sono tornato. Sono felice qui"

19.41 - Ad un giorno dalla sfida in Champions League contro il Como, il centrocampista del Manchester United Andrey Santos presenzierà in conferenza stampa al fianco di mister Michael Carrick.

19.44 - L'arrivo in conferenza stampa tarderà qualche minuto per motivi logistici.

Si è parlato molto di Lisandro Martinez settimana scorsa. Ha chiarito con voi?

"Si è parlato tanto di lui, le conosciamo le sue dichiarazioni ma dobbiamo voltare pagina".

Sfruttato il periodo fuori dalla squadra?

"Si impara sempre. So che ho giocato, sono stato fuori e poi sono tornato in squadra ma ogni calciatore deve farsi trovare pronto nella rosa. Appena arriva l'occasione bisogna cercare di fare il massimo".

Come valuti l'inizio della tua avventura?

"Risposta facile perché è la squadra più grande al mondo, sono felice del mio staff e della mia squadra, mi godo questo momento della mia vita".