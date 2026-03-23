Napoli, Conte aspetta Rrahmani. Servirà più tempo per Di Lorenzo, Neres e Vergara

De Bruyne e McTominay sono tornati, Lukaku anche, Lobotka si è ripreso la regia, e con loro c’è pure Anguissa, che si era perso come gli altri in questi sette mesi a dir poco disgraziati: l'infermeria in casa Napoli è quasi vuota, ma Antonio Conte aspetta con ansia gli ultimi rientri, fa sapere la Gazzetta dello Sport di oggi.

Ancora diverse settimane di assenza per Rrahmani

Amir Rrahmani manca da cinque partite, altre ne aveva saltate in avvio, ma dovrebbe avere tempo e modo per tornare a disposizione, consentendo un ritorno alla difesa a quattro. Conte s’è sbilanciato una settimana fa: spera di riaverlo dopo il Milan, che in realtà non significa sette giorni dopo ma quindici, al Maradona con la Lazio, dunque tra meno di un mesetto.

Poi Di Lorenzo, Neres e Vergara

Servirà più tempo per ritrovare Di Lorenzo e Neres, che si sono fatti male seriamente ed hanno bisogno di un recupero più prudente: poco oltre metà aprile per il difensore; possibilmente, ma da verificare per il rush finale di maggio, per l’esterno brasiliano. E Vergara, che è stato costretto ad arrendersi il 6 marzo con il Torino, ha più o meno le stesse esigenze del capitano.