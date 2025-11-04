Napoli, Conte e la Champions: anche la conferenza ne racconta l'importanza (per entrambi)

Di guerrieri aveva parlato proprio lui, in riferimento però ai suoi giocatori, non parlando di se stesso. Adesso, invece, quel termine calza a pennello al suo atteggiamento pre-Champions League. È un Antonio Conte combattivo e in grande forma quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte, sfida cruciale al Maradona. Il tecnico azzurro, subito dopo l’intervento di Politano, affronta con decisione tutti i temi caldi: dalle difficoltà iniziali agli infortuni, passando per le polemiche arbitrali e l’ambiente che - secondo lui - deve restare compatto.

Dall'incontro con i media di ieri, traspare tutta l'importanza che la Champions League ha per il Napoli. E per Conte stesso, da sempre etichettato come 'bravo in Italia, ma fuori...'. "Siamo sempre criticati, ma abbiamo ritrovato equilibrio - non le manda a dire ancora in conferenza -. Prima si diceva che non eravamo solidi, ora abbiamo due clean sheet e si parla d’attacco. Sono mancati giocatori importanti, ma siamo comunque in testa: il Napoli fa paura".

Il tecnico ha poi lanciato un appello ai tifosi, togliendosi ancora qualche sassolino dalla scarpa e andando a rispondere a chi ancora parla di un Napoli deludente, che sta facendo meno di quanto ci si potesse immaginare: "Restiamo uniti, non fatevi condizionare da chi vuole creare aspettative assurde. Il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, ma noi dobbiamo restare compatti".

Sul fronte formazione, Lobotka torna titolare, mentre restano in dubbio Gilmour e Spinazzola per problemi di pubalgia. Infine, una stoccata anche sul tema arbitri: "Lasciamoli tranquilli, ma serve più chiarezza. Il sistema è fragile e dobbiamo migliorarlo insieme". Anche perché parlare di arbitri, e quindi di campionato, proprio non gli andava. Per la Champions c'è bisogno di pensare solo alla Champions.