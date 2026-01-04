Napoli, Conte: "Un anno fa ho detto non tocchiamo tanto, poi è andato via Kvara..."

Antonio Conte, tecnico del Napoli, commenta così ai microfoni di DAZN la sfida vinta per 2-0 con la Lazio: "Per Neres bisogna aspettare gli accertamenti di domani, non è una cosa muscolare. Speriamo non sia niente di grave, quest'anno stiamo facendo fronte a grandi defezioni per parecchio tempo. Devo fare i complimenti ai ragazzi, giocare con questa pulizia tecnica e questa forza fisica senza far giocare la Lazio non è facile. Abbiamo fatto una partita di un livello qualitativo molto alto".

La fascia destra è stata sfruttata al meglio?

"Quando c'è tempo per preparare le partite si cerca di esaltare le caratteristiche dei propri giocatori e si cercano spazi dove poter far male. L'interpretazione è stata eccezionale, avessimo fatto un gol in più nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Forse ci sta mancando un po' di cinismo, perché creiamo tanto però sono veramente contento perché guardando le assenze e quello che ci è capitato e mi auguro non continui a capitare era difficile pensare a una risposta di questo tipo. Siamo con gli uomini contati e stiamo facendo vedere grandi cose, stanno arrivando vittorie contro squadre importanti con una qualità di gioco importante. Adesso giocheremo ogni tre giorni, senza la possibilità di fare rotazioni, speriamo di non pagare il fatto di dover sfruttare gli stessi calciatori".

Meglio non toccare niente a gennaio?

"Non tocco questi argomenti, l'anno scorso ho detto non tocchiamo tanto ed è stato dato via Kvaratskhelia. Quello di cui abbiamo bisogno è sotto gli occhi di tutti, io devo fare l'allenatore e ottimizzare le risorse che mi vengono date. So che la richiesta nei miei confronti è sempre altissima, con i ragazzi cercheremo di fare del nostro meglio".