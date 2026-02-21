Napoli in emergenza a Bergamo. Corriere del Mezzogiorno: "Conte non può sbagliare"

Una sfida che pesa in chiave Champions e che arriva nel momento più delicato della stagione. Il Napoli fa visita all’Atalanta con l’obbligo di fare risultato, ma ancora una volta deve fare i conti con gli infortuni. Scott McTominay non sarà della partita: il problema al gluteo impone prudenza e lo staff non vuole correre rischi in vista del finale di stagione.

Conte ritrova però Juan Jesus dopo la squalifica e può contare su Gilmour, anche se lo scozzese dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo le soluzioni portano a Elmas accanto a Lobotka, mentre in difesa spazio al terzetto Beukema-Buongiorno-Juan Jesus davanti a Milinkovic-Savic.

Sulle corsie agiranno Politano e Spinazzola, con Hojlund riferimento centrale nel suo ritorno a Bergamo, dove ha già segnato nove reti in Serie A. “Emergenza diventata routine” per Conte, chiamato a interrompere la striscia positiva dell’Atalanta, squadra più in forma del girone di ritorno. I precedenti sorridono agli azzurri nelle ultime stagioni, ma il margine d’errore è ridotto al minimo.