Napoli, De Bruyne rientra dal Belgio: ecco la data cerchiata in rosso per il suo ritorno in campo
Kevin De Bruyne torna a Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino racconta il grande ritorno del centrocampista classe 1991, che metterà finalmente piede in città in queste ore. Il belga negli ultimi mesi era tornato in patria per curarsi dopo l’intervento alla coscia e recuperare al meglio, una procedura concordata con il club visto il suo status "speciale" rispetto agli altri compagni.
Ma quando si rivedrà in campo? La data cerchiata in rosso da Kevin - spiega il quotidiano - è quella del weekend del 15 marzo, quando il Napoli se la vedrà col Lecce. De Bruyne nei giorni scorsi ha completato ulteriori visite mediche di controllo, che adesso sottoporrà allo staff medico del club partenopeo.
Se tutto andrà come previsto, mister Antonio Conte e i calciatori azzurri potranno riabbracciare il campione ex Manchester City in poco meno di un mese e contare quindi sulle sue qualità per il gran finale di stagione.
