Lobotka: "4 gare in 17 giorni, adesso altre 9 col Napoli. Stipendi alti? Ma lo stress è tuo"

Il centrocampista di Napoli e Slovacchia Stanislav Lobotka, intervistato da Sport24, ha parlato apertamente della fatica provocata da un calendario che lascia pochissimo spazio al recupero. “Ho giocato quattro gare in diciassette giorni. Probabilmente, la gara più difficile dal punto di vista fisico è stata quella con le Isole Faroe. La superficie del campo era diversa così come il clima, l’ho sentita parecchio come gara. Anche se vengo pagato molto bene per giocare sono pur sempre un essere umano. Sento la fatica fisica poi anche quella dei voli. Anche se gioco solo un’ora e poi vengo cambiato, quel dispendio fisico è comunque importante”.

"Giochiamo ogni tre giorni. Lo stress è del tuo corpo”

“Qualcuno potrebbe dire che la sosta per le nazionali potrebbe aiutare. Bisogna vedere se e quanto potrà essere come dicono. Ci sono 9 partite con il Napoli prima di giocare di nuovo con la nazionale. Giochiamo ogni tre giorni, il calendario è massacrante. Possono pagarti quanto vogliono, ma lo stress è tuo, del tuo corpo”.

Gli infortuni: “Basta vedere quanti calciatori sono infortunati e quanti si sono fatti male durante gli impegni con le rispettive nazionali. Noi, come Slovacchia, non abbiamo 40-50 calciatori che possono ruotare nelle convocazioni. Si può fare ben poco, devi solo sperare di stare sempre in salute e non farti male".