Napoli, Lobotka alla fine dell'intervallo: "Dobbiamo stare attenti e chiudere la partita"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 21:47Serie A
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10.10.2026 21:47Serie A
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Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky al termine dell'intervallo del match casalingo contro il Frosinone.
Grande primo tempo, adesso viene il bello.
"Abbiamo giocato bene e creato tanto. Dobbiamo stare attenti e chiudere la partita".
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