Napoli, duello tra Torino e Cremonese per Marianucci: la formula con cui può partire

Non è stata una chiacchierata come le altre, quella andata in scena ieri pomeriggio nei corridoi dello Zini tra Simone Giacchetta e Giovanni Manna. Un confronto lungo, fitto, che ha avuto un nome e un cognome ben precisi: Luca Marianucci. Il centrale classe 2004 è da tempo nel mirino della Cremonese, ma il suo profilo ha attirato anche l’attenzione del Torino.

Il Toro - scrive Tuttosport - prova a sedurre Marianucci con argomenti concreti: una maglia dal peso specifico unico e la possibilità di entrare subito nelle rotazioni di Marco Baroni, considerando le fragilità difensive emerse nella prima parte di stagione. Da qui l’interesse forte per il centrale di proprietà del Napoli, che però frena sulla formula. Il ds Gianluca Petrachi spinge per un prestito con diritto di riscatto, soluzione che non scalda gli azzurri, intenzionati a concedere al massimo un prestito secco dopo l’investimento da circa 10 milioni fatto sul ragazzo.

In questo scenario si inserisce la Cremonese, più disponibile ad accettare le condizioni del Napoli, con Aurelio De Laurentiis e Manna pronti a valutare l’ipotesi grigiorossa. A rendere il quadro ancora più interessante, la presenza sugli spalti dell’agente Mario Giuffredi, figura centrale anche per il mercato del Toro, visto che cura gli interessi di Cristiano Biraghi, sempre più ai margini. Senza dimenticare Cyril Ngonge: poco spazio da fine novembre, riflessioni in corso e una possibile uscita che, davanti all’offerta giusta, potrebbe diventare realtà.