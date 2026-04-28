Napoli, emergenza verso la fine: Di Lorenzo vicino al rientro. E si spera anche Vergara
Segnali incoraggianti arrivano dall’infermeria del Napoli, che intravede finalmente la luce dopo mesi complicati. Dopo il successo contro la Cremonese, Antonio Conte può guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni, a partire dalla sfida con il Como, grazie ai rientri sempre più vicini.
Come riportato Giovanni Di Lorenzo è ormai prossimo al ritorno in gruppo e punta almeno alla convocazione. Un recupero fondamentale per una difesa che ha sofferto a lungo le assenze, soprattutto quella del capitano, fermo da undici partite per un problema al ginocchio accusato contro la Fiorentina e successivamente operato al piede.
Il rientro di Amir Rrahmani ha già dato risposte immediate, con il Napoli tornato subito al clean sheet contro la Cremonese. Con entrambi in campo, il reparto difensivo può ritrovare quella solidità mancata per lunghi tratti della stagione.
Non solo: secondo il anche Vergara è vicino al ritorno tra i convocati, mentre servirà ancora più tempo per Neres, così come per Lukaku. Conte, dunque, si prepara a riavere pezzi importanti nel momento decisivo, con l’obiettivo di ricostruire equilibrio e continuità in vista del finale di stagione.
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