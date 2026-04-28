Roma, Massara ai saluti. Friedkin e Gasperini allineati sul nuovo ds: il preferito è Manna

Il casting è già aperto nonostante l'attore principale sia ancora seduto nel suo ufficio. In casa Roma, dopo l'addio dell'ormai ex senior advisor Claudio Ranieri, sembra ormai certo anche quello del direttore sportivo Ricky Massara. Troppo distante la sua visione con quella di Gian Piero Gasperini, che nella conferenza stampa pre-Bologna non si è tirato indietro e ha parlato apertamente di "mancanza di feeling" tra i due.

E così dopo soltanto un anno, i giallorossi sono pronti all'ennesimo ribaltone. All'ennesimo anno zero che porterà a Trigoria una nuova figura. Ma chi? Come riferito dall'edizione del Corriere dello Sport, c'è un nome che in questo momento sembra essere il più gradito tra i vari Giuntoli, D'Amico o Sogliano: quello di Giovanni Manna. L'attuale dirigente del Napoli piace molto perché è il più moderno, è giovane e ha vinto recentemente uno scudetto.

Inoltre, cosa più importante, piace soprattutto perché incarna perfettamente l’idea di calcio di Gasperini, che non ha nascosto poche settimane fa quanto sia fondamentale il legame tra allenatore e direttore sportivo. La strada per portarlo nella Capitale, però, è tutt'altro che semplice, visto che Manna è legato al Napoli da un contratto fino al 2029 e convincere Aurelio De Laurentiis non sarà semplice. Per questo potrebbero entrare in scena direttamente i Friedkin.