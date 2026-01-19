Napoli, En-Nesyri in pole per il dopo-Lucca. L'alternativa è Ferguson della Roma
Con Lang verso il Galatasaray e Lucca verso il Nottingham Forest, il Napoli si guarda intorno per ricompletare l'attacco. Ne parla questa mattina il quotidiano Il Mattino, secondo il quale Youssef En-Nesyri resta il primo profilo tra quelli seguiti.
Il marocchino del Fenerbahce era stato offerto alla Juventus e anche alle big inglesi, ma oggi l'opzione partenopea sembra la più interessante e nelle prossime ore potrebbe quindi arrivare un'accelerata. Sullo sfondo c'è sempre pure Evan Ferguson, attualmente in prestito alla Roma dal Brighton.
Sono in aumento anche le quotazioni di Daniel Maldini dell'Atalanta, considerato una pedina interessante, mentre il Club Brugge lascerà partire Alexandros Tziolis soltanto in cambio di un'offerta irrinunciabile.
