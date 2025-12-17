Il Genoa insiste per Perin: proposti 3 anni di contratto. E la Juve può riprendere Leali

La Juventus pensa al mercato in entrata, ma anche a quello in uscita. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Genoa è alla ricerca di un nuovo portiere e valuta le piste che portano a Dominik Livakovic, Christos Mandas, ma soprattutto Matteo Perin, il preferito del tecnico Daniele De Rossi, che lo ha indicato come obiettivo numero uno per difendere i pali dei rossoblù. All'italiano è stato proposto un contratto di 3 anni, segno della grande fiducia che in Liguria nutrono nei suoi confronti.

Ovviamente la Vecchia Signora dovrebbe trovare prima un sostituto, che potrebbe anche essere Nicola Leali, che ha già difeso i pali dei bianconeri all'inizio della carriera e rappresenterebbe una buona soluzione per il ruolo di vice Di Gregorio. Intanto Nico Gonzalez viaggia sempre di più verso il riscatto e questo frutterà 32 milioni di euro nelle casse della squadra piemontese, utili per fare mercato.

Nel corso della sua carriera Perin vanta 204 presenze con il Genoa, 60 apparizioni con la Juventus, 30 gettoni con il Pescara e 25 incontri con il Padova. Inoltre è sceso in campo 12 volte con l'Italia Under 17, 4 con l'Under 18, 7 con l'Under 19, 2 con l'Under 20, 3 con l'Under 21 e 2 con l'Italia.