Napoli, Gilmour in Inghilterra per un consulto. Spinazzola, le sensazioni verso la Roma

Il Napoli prova a rimettere insieme le forze in vista della supersfida dell’Olimpico contro la Roma capolista, ma la lista degli infortunati resta lunga e piena di incognite. Come riferito da Sky Sport, la situazione più delicata riguarda Billy Gilmour: il centrocampista scozzese soffre di pubalgia e si trova attualmente in Inghilterra per un consulto specialistico, utile a definire i tempi di recupero e il programma terapeutico. L’idea, al momento, è che difficilmente sarà disponibile a breve.

Piccoli spiragli si aprono invece per Leonardo Spinazzola, che potrebbe tornare a disposizione proprio per la trasferta dell’Olimpico. L’esterno ex Roma sta accelerando per rientrare e la sua candidatura sarà valutata nei prossimi giorni. Notizie confortanti anche da Alex Meret, che ha finalmente tolto il gesso: il portiere inizierà ora il percorso di riatletizzazione, ma per rivederlo tra i pali servirà ancora un po’ di tempo.

Infine, restano da monitorare le condizioni di Miguel Gutierrez. Conte ha spiegato che il terzino è alle prese con una distorsione e che i tempi di recupero restano incerti: “Miguel dice che in due settimane recupera, il dottore non è dello stesso avviso”, ha ammesso il tecnico. Un Napoli ancora acciaccato, dunque, ma che spera di ritrovare pezzi importanti proprio nel momento più caldo della stagione.