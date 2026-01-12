Lazio, per Toth manca l'accordo col Ferencvaros. E il Bournemouth di Tiago Pinto ci prova

Dopo gli addii del Taty Castellanos e di Mateo Guendouzi - quest'ultimo già protagonista assoluto nella finale di Supercoppa di Turchia vinta dal suo Fenerbahce - e gli arrivi di Ratkov e Taylor, la Lazio continua ad essere parecchio attiva sul mercato. Se da una parte il club capitolino potrebbe piazzare altre cessioni eccellenti come quelle di Nuno Tavares o Matteo Cancellieri, dall'altra gli uomini di mercato di Lotito sono a caccia di altri colpi da mettere a disposizione di Maurizio Sarri.

Tra questi il primo della lista Alex Toth, centrocampista classe 2005 di proprietà del Ferencvaros. Considerato un predestinato, il giovane centrocampista ungherese è tra i giocatori più ambiti in patria ed è per questo che ad essersi posati su di lui non sono soltanto gli occhi della Lazio, che ancora non è riuscita ad arrivare ad un accordo con la squadra biancoverde di Budapest.

Come riferisce Sky Sport, infatti, nelle ultime ore Toth sarebbe finito nel mirino della Premier League, in particolare del Bournemouth, pronto a valorizzare l'ennesimo talento dopo i recenti Semenyo, Solanke, Huijsen, Kerkez e Zabarnyi. L'ex manager della Roma Tiago Pinto si sarebbe inserito nella trattativa, ma non è finita qui. Sempre secondo Sky Sport, infatti, le Cherries hanno messo nella loro lista degli osservati speciali anche Giovanni Fabbian, trequartista del Bologna che in Italia piace a Lazio, Fiorentina e Napoli.