Antonini: "Investiti 20milioni in territorio particolare come Trapani. Non lo consiglio a nessuno"

Un momento sicuramente complicato quello che sta vivendo il Trapani, che dopo la penalizzazione di 7 punti della scorsa settimana, è scivolato in zona playout e ha perso lo scontro diretto con il Latina, che ha invece rialzato la testa e si è portato fuori dalla zona calda della graduatoria del Girone C di Serie C; ricordiamo che i punti di penalità del Trapani sono però 15, visto che i siciliani partivano con un -8 relativo alla scorsa stagione.

Non finisce poi qui, gli stessi guai li sta vivendo anche la Trapani Shark, la formazione di basket in capo al presidente dei granata Valerio Antonini, che ha parlato quest'oggi a Radio Rai 1 durante la trasmissione 'Radio Anch’io lo Sport', ovviamente spiegando anche quella che è la situazione calcistica: "Siamo stati accusati di non aver pagato Irpef e Inps nei mesi di gennaio e febbraio 2025, dopo compensazione di crediti Iva che si sono rivelati fittizi - riporta tuttoc.com -. È la stessa situazione in cui è incappato il Brescia di Cellino per mano del Gruppo Alfieri. Noi abbiamo dimostrato che noi non stavamo rimborsando Irpef e Inps, che risultano regolarizzato. A fine maggio 2025 Inps concedeva un credito di 200mila euro alla società, per via di un’errata compensazione dello stesso F24”.

Le note dolenti arrivano in chiusura: "Se potessi tornare indietro non entrerei nello sport. Ho investito 20 milioni in un territorio particolare come Trapani. Non lo consiglio a nessun imprenditore. Porteremo avanti la battaglia giudiziale, che è diventata una battaglia di dignità legata al mio nome e alla mia famiglia. Lotterò per la verità dei fatti e per ricostruire quel che è successo".