Jashari, dove sei? Il Milan aspetta il primo colpo dall’acquisto più caro dell’estate

Il Milan non ha brillato ieri nella partita sul campo della Fiorentina, la manovra del Diavolo ha faticato a svilupparsi con continuità e c'è chi in tal senso pone l'attenzione su Ardon Jashari (23 anni), centrocampista che in estate i rossoneri hanno pagato a peso d'oro per averlo dal Club Brugge ma che, complice anche un infortunio rimediato a inizio cammino, sta faticando a lasciare il suo segno.

Le aspettative su Jashari esistono e non sono neanche poche, inutile nasconderlo. Ed è anche normale se si pensa a quanto ha speso il Milan per lui: con 36 milioni di euro serviti per ottenerlo a titolo definitivo dal Club Brugge, il centrocampista svizzero classe 2002 è l'acquisto più costoso nell'estate del club rossonero. E quanto visto nei 276 minuti sparsi in 6 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa, evidentemente ancora non basta.

Allegri nel post-partita di Firenze ha difeso Jashari, e difficilmente poteva essere altrimenti. Ha detto il tecnico del Milan nella sala stampa del Franchi, parlando di lui: "Per me ha fatto una buona partita, non era semplice. Ha dato una buona palla a Estupinian, ma deve capire il calcio italiano, che da fuori sembra semplice. Quelli da fuori faticano ad ambientarsi". Voto 5,5 per Jashari nelle pagelle di TMW di Fiorentina-Milan 1-2. Con questo giudizio: "Fa intravedere qualcosa di interessante a livello tecnico, dimostrando di avere buonissime capacità, non abbinate alla giusta cattiveria agonistica".