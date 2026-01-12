Lecce, seduta in vista dell'Inter: terapie per Camarda dopo il trauma contusivo alla spalla
Giallorossi impegnati questa mattina in una seduta di allenamento al Via del Mare in vista della gara con l’Inter, recupero della 16ª giornata della Serie A Enilive.
Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, hanno svolto un lavoro personalizzato Früchtl, Berisha e Morente. Terapie per Camarda a causa di un trauma contusivo alla spalla destra.
Domani mattina - scrive il sito ufficiale del Lecce - è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Milano. Il gruppo squadra, dopo la gara di mercoledì sera, si trasferirà poi al Centro Sportivo di Novarello (Novara) dove proseguirà la preparazione in vista della gara di domenica sera con il Milan.
