Stasera Juventus-Cremonese, i convocati di Spalletti: out Conceiçao, rientrano in due

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro la Cremonese, posticipo della 20^ giornata di Serie A in cui i bianconeri cercheranno la vittoria per provare ad avvicinarsi alle squadre di vetta dopo i pareggi di Inter, Milan e Napoli. Rientrano in gruppo dopo gli infortuni Kelly e Rouhi, mentre restano fuori Conceiçao, Gatti, Rugani, Milik e Vlahovic. Questo l'elenco dei convocati della Juventus:

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio

Difensori: Bremer, Kelly, Kalulu, JOao Mario, Cambiaso, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie

Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Openda, David