Bari, per Dorval c'è sempre la Samp. Il laterale sogna il Mondiale e spera in un altro palcoscenico

Di rientro dall’avventura in Coppa d’Africa con l’Algeria per il laterale Mehdi Dorval si accendono le voci di mercato. Il laterale mancino, come riferisce l’edizione genovese de La Repubblica, piace sempre alla Sampdoria che sarebbe pronta a bussare alla porta del Bari per il giocatore che finora è sceso in campo in 15 occasioni mettendo a segno una rete.

L’ostacolo principale però non è la volontà del club di cedere o meno il mancino, ma quella dello stesso Dorval che vorrebbe una vetrina migliore per aumentare le speranze di poter partecipare alla Coppa del Mondo che si terrà fra Stati Uniti, Canada e Messico la prossima estate. Cambiare dal Bari alla Sampdoria in questo senso, classifica alla mano, cambierebbe poco e per questo il giocatore starebbe sperando in qualche altra chiamata.

C’è inoltre da considerare che in casa Bari la situazione è turbolenta con non solo il tecnico Vivarini, che aveva sostituito Caserta negli scorsi mesi, ma anche il ds Magalini e il suo vice Di Cesare che sono in bilico. Un cambio sia in panchina sia in dirigenza infatti potrebbe portare a nuove valutazioni non solo su Doval, ma anche su altri calciatori e cambiare il mercato della società pugliese.