Beukema o Buongiorno, uno alla volta. Il problema è che il Napoli li ha pagati 66 milioni

È un Napoli dal grande carattere, quello che esce dalla sfida Scudetto terminata in parità sul campo dell'Inter. Gli azzurri stanno trovando certezze, ma nel panorama che si para di fronte allo sguardo di mister Conte c'è spazio anche per qualche situazione da dover sistemare. Come per esempio la gestione di due difensori che, messi insieme, sono costati al Napoli la bellezza di 66 milioni di euro.

Il riferimento va ad Alessandro Buongiorno e Sam Beukema, che nelle idee di molti tifosi del Napoli avrebbero dovuto comporre due terzi del blocco centrale in pianta stabile, assieme a Rrahmani, e che invece hanno finito per 'farsi fregare il posto' da un underdog sempre reattivo come Juan Jesus. Nell'ultimo mese della stagione del Napoli il motivetto è stato chiaro: o giocava uno, o l'altro. Mai insieme, un po' come ieri sera a San Siro dove Beukema giocava titolare e Buongiorno è rimasto a guardare i compagni dalla panchina. Il Napoli non scende in campo con tutti e due dal 1' dal 14 dicembre, che è stata anche l'ultima sconfitta degli azzurri, battuti 1-0 dall'Udinese in quella data.

Buongiorno e Beukema dovrebbero essere un patrimonio del Napoli, ma per motivazioni varie (tra le quali anche qualche acciacco fisico) stanno finendo quasi per escludersi a vicenda. Considerando che si tratta di un giocatore pagato 35 milioni di euro dal Torino nel 2024 e un altro per il quale gli azzurri hanno speso 31 milioni in estate per strapparlo al Bologna, Conte è chiamato a trovare una soluzione, onde evitare di disperdere il patrimonio a propria disposizione.