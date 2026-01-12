Sampdoria, Ghidotti ancora nel mirino della critica. Martinelli scalda i motori per l'Entella

"Tutti quelli che vivono a Bogliasco e stanno negli spogliatoi si ritagliano il proprio spazio. E vale anche per Martinelli per cui è indubbio e fuori discussione che abbiamo visto delle qualità". Il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci alla vigilia della sfida contro l’Avellino, poi persa per 2-1, aveva parlato così in merito al possibile impiego in futuro di quel Tommaso Martinelli arrivato in prestito dalla Fiorentina.

E quel futuro potrebbe essere immediato, ovvero venerdì prossimo in occasione della sfida di Marassi contro la Virtus Entella. Contro l’Avellino infatti l’attuale titolare Simone Ghidotti è tornato al centro delle critiche per una prestazione non all’altezza, specialmente in occasione del raddoppio firmato dall’ex Tutino. Se a inizio anno il classe 2000 era stato accantonato per dare una chance a quel Gaetan Coucke - arrivato grazie all’algoritmo al pari di Narro e Ferri (tutti in lista di partenza) - che però aveva fatto ancora peggio di lui, ora potrebbe scattare il turno del giovane portiere.

Il classe 2006, dopo una prima parte di stagione alle spalle di De Gea in cui ha giocato solo in due occasioni in Conference League, è sceso di categoria per trovare maggiore spazio e proprio nel derby ligure potrebbe avere la sua prima chance di meritarsi la maglia da titolare in blucerchiato. Già alla viglia della sfida in Irpinia del resto il giocatore era rimasto in ballottaggio fino all’ultimo per la maglia da titolare e nella prossima a Marassi potrebbe vincere il duello con Ghidotti e mostrare così le sue qualità in campo.