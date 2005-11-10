Il Napoli guadagna 20 milioni da Armani, Lazio in scadenza. Così come il Como...

500 milioni in 10 anni: le sponsorizzazioni entrano in una nuova fase con la firma del Milan con Adidas, a partire dal 2028. Ma le altre squadre come sono messe? La migliore è il Napoli, che ha firmato un rinnovo con Armani dopo le prime stagioni da 9 milioni di euro più 1 di bonus. Ora ne guadagna 18 più 2,5 ed è probabile che nel 2028 - quando scadrà l'accordo del 2023 - lo possa rivedere al rialzo. Da capire quanto, anche se solitamente Aurelio De Laurentiis riesce a spuntare contratti commerciali sempre buoni.

Male le romane

Abbastanza simili agli accordi della Roma con Adidas, della Lazio con Mizuno e della Fiorentina con Joma. I giallorossi prendono solamente 5 milioni di euro più bonus, molto poco rispetto a quanto sono stati valutati gli altri club. La Lazio ha il contratto in scadenza e quindi potrà chiedere una sponsorizzazione più generosa rispetto a quella attuale. La Fiorentina, con Joma, ha accordi per cinque anni e venti milioni in totale, quattro all'anno.

E poi c'è il Como

Ovviamente chi può sparigliare le carte è l'Adidas, con il club lariano. Perché il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2027 e probabilmente verrà rinegoziato. Con un club che continua a vincere, giocare bene in Europa e far sognare i propri tifosi, quale sarà l'incidenza della fama a Hollywood per alzare il contratto?