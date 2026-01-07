Napoli-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: chance per Lang, si rivede Buongiorno
Il Napoli per proseguire il filotto di vittorie cominciato con il trionfo in Supercoppa e proseguito con i successi contro Cremonese e Lazio. L'Hellas Verona per dimenticare immediatamente i tre schiaffi presi dal Torino al Bentegodi nell'ultimo turno di campionato e ricominciare a fare punti per la corsa alla salvezza. Al Maradona, alle 18:30, va in scena il match tra gli azzurri di Antonio Conte e gli scaligeri di Paolo Zanetti.
Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli Conte opera tre cambi rispetto all'ultima uscita, di cui uno forzato: out l'infortunato Neres, al suo posto dentro Lang, con Elmas che scala sull'altra fascia. In difesa si rivede Buongiorno, out per scelta tecnica nelle ultime quattro, preferito oggi al diffidato Juan Jesus. Infine Gutierrez prende il posto di Spinazzola a sinistra. Dall'altro lato spazio alla coppia Sarr-Orban in avanti. Di seguito i due schieramenti.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara
Allenatore: Antonio Conte
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Serdar, Nelsson, Giovane, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Al-Musrati
Allenatore: Paolo Zanetti
