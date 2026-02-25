Ranking UEFA, l'Italia perde terreno. Parla il presidente del Galatasaray: le top news delle 13

Il ko dell’Inter segna, a sorpresa trattandosi della squadra vicecampione d’Europa, la seconda eliminazione di una formazione italiana dalle competizioni UEFA. E allontana, forse in maniera definitiva (specie se nelle prossime ore dovessero salutare la Champions League anche Juventus e Atalanta) la Serie A dalla possibilità di uno slot in più nella prossima stagione. Se la scorsa settimana si era chiusa con un riavvicinamento del nostro campionato alle posizioni precedenti, con i risultati di ieri sera l’Italia perde terreno rispetto alla Germania, che occupa il secondo posto (l’Inghilterra prima è irraggiungibile da tempo), ma anche rispetto alla Spagna, attualmente quarta. Ricordiamo che le prime due nazioni nel ranking beneficiano di un posto in più nella Champions League della stagione successiva.

Abdullah Kavukcu, vicepresidente del Galatasaray, non ha dubbi sul futuro di Hakan Calhanoglu. Intervistato da gazzetta.it, si è espresso così sul centrocampista dell'Inter: "Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. È un'icona della Nazionale e tifa per noi. Non so quando, ma sono certo che un giorno lo vedremo giocare per noi. Abbiamo fatto un altro tentativo per Calhanoglu. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter, ma ci è stato detto che Hakan non sarebbe partito durante il mercato invernale. Con i nerazzurri abbiamo un bel rapporto, anche se non abbiamo ancora concluso nessun affare".

I rapporti tra Atalanta e Borussia Dortmund restano tesi. Come già accaduto in occasione della gara di andata, quando la dirigenza bergamasca aveva disertato l’appuntamento, anche oggi non si terrà il classico pranzo UEFA tra le dirigenze, consueto appuntamento del giorno di gara in Champions League. A spiegare i motivi dei dissapori, prima della partita di andata, era stato Luca Percassi, amministratore delegato della Dea: “Credo che ci sia stata una grave mancanza di rispetto, oggi vediamo in campo un tesserato dell'Atalanta che è in panchina, cresciuto a Zingonia che frequentava casa mia. È successo questo episodio ma io non voglio giudicare la decisione di una famiglia di un ragazzo. Quello che è grave è che non c'è stata l'opportunità di parlarsi e risolvere la questione che noi abbiamo portato in FIFA”.