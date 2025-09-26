Napoli, Hojlund: "Conte dice che devo migliorare l'italiano, si preoccupa che non lo capisco"

"Voglio diventare un attaccante che segna tanti gol. Negli ultimi anni sono migliorato molto nel mio ruolo e penso di avere già delle qualità, ma ho ancora tante cose da imparare". Pensieri e parole di Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, in un'intervista a La Repubblica. Il centravanti danese ha raccontato i suoi obiettivi nel breve termine, ma non solo. Si è soffermato poi anche sull'ambientamento nella sua nuova realtà: "Qui c’è una cultura calcistica speciale, l’ho avvertita subito quando sono venuto a Napoli per la prima volta da avversario, con l’Atalanta. I tifosi erano pazzi e molto appassionati, questo li rende diversi dagli altri. La città è veramente bella, il clima è meraviglioso. Ma ho soprattutto trovato un ambiente familiare, quello di cui avevo bisogno a questo punto della mia carriera".

Hojlund racconta anche il suo impatto con gli allenamenti di Antonio Conte, uno che - si sa - è a dir poco pretenzioso nel lavoro quotidiano: "Lui sa che devo migliorare il mio italiano e me lo chiede in continuazione, preoccupato di farsi capire. "É chiaro? È chiaro?": sono le parole che usa più spesso con me. lo gli rispondo sempre di sì, ma se ho un dubbio chiedo ai compagni".

A proposito di compagni: quanto è difficile sostituire Lukaku? D'altronde Hojlund è sbarcato alle pendici del Vesuvio proprio per prendere il posto del centravanti belga, dopo l'infortunio di metà agosto. E l'ex Atalanta ne parla così: "Non tocca solo a me, nel Napoli ci sono anche altri attaccanti bravi come Lucca e Ambrosino. E aspettiamo con ansia il ritorno di Romelu, da lui abbiamo tutti da imparare".