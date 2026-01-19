Napoli, Hojlund: "Importante riavere Lukaku. Differenze tra Conte e Gasp? Il mister parla inglese"

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così della partita di domani contro il Copenaghen, squadra nella quale ha giocato in passato: "Per me è sempre un'emozione speciale tornare a casa, qui ho già segnato con la maglia dello United e spero di farlo domani".

Che gara si aspetta?

"Sarà un gran match, abbiamo gli stessi punti, loro hanno tanta qualità, sono molto uniti e davanti hanno Cornelius che conosco bene ed è molto temibile".

Non segna da 5 partite. Questo le pesa?

"Spero di farlo domani... Ovviamente voglio fare gol, è il mio lavoro, ma è come il ketchup nel calcio, ne fai uno e poi vengono tutti insieme (ride. ndr). Può capitare, l'importante è la squadra"

Quanto è importante riavere Lukaku in gruppo?

"È molto importante, è davvero un gran giocatore, ha esperienza e grande personalità che tornerà utile in un momento particolare".

Quali sono le differenze principali tra Conte e Gasperini?

"Entrambi sono davvero bravi, ci sono tante similitudini, sono passionali. La differenza più evidente è che Gasperini non parlava inglese, mente Conte sì. Ho passato un bel periodo qui e un bel periodo con Gasp all'Atalanta".