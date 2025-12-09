Napoli in Champions, Conte: "La differenza tra la A e gli altri campionati è a livello di rose"

Vigilia di Champions League per il Napoli, che dopo il successo in campionato contro la Juventus fa visita al Benfica di José Mourinho. In conferenza stampa, il tecnico Antonio Conte parla così del momento della sua squadra: "Vedendo la situazione che s'è creata, una tegola quasi a settimana, perdendo giocatori importanti, penso che è cresciuto il senso di responsabilità da parte di tutti. Tanti calciatori che sono arrivati hanno capito certe dinamiche, a giocare di più, anche il fatto di giocare poco non aveva favorito quest'integrazione".

"C'è stato un miglioramento su questo e la crescita dei ragazzi è in primis di responsabilità, non c'è scritto da nessuna parte che si prendono sempre le responsabilità. Nelle difficoltà si sono responsabilizzati e c'è compattezza, energia, unione, altrimenti con tutto ciò che potevamo metterci la situazione oggettiva è difficile. Questi risultati arrivano con una crescita".

Oltre alla gara di Lisbona, match della sesta giornata della League Phase, Conte si sofferma anche sulla differenza tra campionati: "La Serie A si è molto europeizzata, la distanza per me è a livello di rose: in Premier, Liga, Bundesliga, ci sono squadre che vantano rose importantissime e quello sarà difficile da pareggiare anche in futuro. Siamo cresciuti molto tatticamente e dovremo essere sempre un passo in avanti, modernizzandoci, prendendoci anche un po' di sana follia come quelle gare che finiscono 5-4 o 4-3, si attacca e si difende. In Italia a livello tattico abbiamo insegnato tante cose".