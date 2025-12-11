Fiore indica la priorità di mercato della Lazio: "Più che un centravanti ecco chi prenderei"

Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio, ha analizzato ai microfoni di Radiosei il momento della formazione biancoceleste, soffermandosi sulla crescita del gruppo di Sarri, sulla delicata trasferta di Parma e sulle prospettive in vista del mercato di gennaio: “La mano di Sarri si vede. Nonostante i tanti infortuni, la squadra ha reagito bene anche contro avversari più attrezzati. L’organizzazione difensiva è evidente, manca però un vero terminale offensivo”.

Fiore individua una svolta dopo le prime giornate: “La squadra ha ritrovato compattezza e spirito. A Parma chiunque giochi farà bene. L’obiettivo? In questo contesto arrivare in Europa League sarebbe un risultato soddisfacente. Obiettivo stagionale? Ad oggi ci sono tante squadre più forti, molto dipenderà dal mercato. Considerando un po’ quello che sta succedendo, senza aspettarsi un mercato stellare a gennaio, arrivare in Europa League sarebbe sicuramente un buon motivo per essere contenti".

In chiave mercato, Fiore invita alla prudenza ma indica una direzione chiara: più che un centravanti difficilmente reperibile a gennaio, servirebbe un centrocampista capace di garantire 6-7 gol. "Chi prenderei a gennaio? Una prima punta di un certo livello è difficile da reperire ora, magari andrei su un centrocampista che abbia 6-7 gol nelle corde, che potrebbe così aiutare la fase offensiva", le sue parole riportate da LaLazioSiamoNoi.it.