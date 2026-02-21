Napoli, l'impatto super di Alisson conquista Conte: verso la titolarità a Bergamo

La Champions passa (anche) da Bergamo. Il Napoli domani sfiderà l'Atalanta di Palladino, reduce dal ko di Dortmund, ma lanciatissima in campionato (è imbattuta nel 2026 e porta avanti una serie di sei vittorie e due pareggi) risalendo posizioni importanti di classifica al punto da ricandidarsi anche per la corsa al quarto posto. La squadra di Antonio Conte, dopo il pareggio con la Roma, dovrà respingere anche il ritorno dei nerazzurri per provare a tenere saldamente in pugno l'obiettivo minimo stagionale, la qualificazione Champions, e dovrà farlo ancora una volta senza uno dei suoi leader.

McTominay ancora out: niente rischi

Nonostante un'altra settimana di attenta gestione, Scott McTominay non dovrebbe prendere parte alla trasferta di Bergamo. Oggi sono previsti gli ultimi tentati, ma si piò dire che quantomeno la certezza è che non sarà titolare e quindi il ritorno in campo al top è nuovamente rinviato. L'assenza dello scozzese pesa enormemente in un reparto già falcidiato e che vede anche Gilmour senza il minutaggio necessario per partire dal primo minuto.

Conte cambia davanti: Alisson verso la maglia da titolare

Si preannunciava il solito aggiustamento senza McTominay: Elmas arretrato, Politano (in difficoltà da trequarti in mezzo al campo) con Vergara dietro Hojlund ed invece Conte sembra orientrato a cambiare. Viaggia verso la titolarità Alisson Santos, reduce dal gol (e dal super-impatto, soprattutto) contro la Roma. Con il brasiliano in campo Vergara tornerebbe sul centro-destra e Politano a tutta fascia a destra.