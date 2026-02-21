L'ex Inter Moriero incorona Zielinski: "Questa la sua miglior stagione in A. È tra i top d'Europa"

Nato a Lecce ma cresciuto calcisticamente nell'Inter. Francesco Moriero vivrà da doppio ex la sfida in programma questo pomeriggio al Via del Mare e per analizzarla ha parlato quest'oggi a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole iniziando da Zielinski: "Io amo i giocatori come lui. Ho fatto quel ruolo e so cosa significa andare sempre a avanti e indietro per tutto il campo. È fondamentale perché riesce a finalizzare oltre che a fare assist: in questo momento è uno dei più forti in Europa nel ruolo. A Lecce dovrà fare il Dimarco e fare la differenza".

Quanto c'è di Chivu nella sua rinascita?

"Piotr ha grande visione e grande corsa. Ogni allenatore cerca di tirar fuori tutto dai suoi giocatori ma se lui ha ritrovato fiducia è solo merito di Chivu. Ha il gol nel Dna e se continua così può davvero giocare la sua miglior stagione di sempre in Serie A".

Quanto è pericolosa la gara di oggi tra le due con il Bodo?

"L’Inter si troverà davanti una squadra agguerrita: per salvarsi deve giocarsi le partite come fossero tutte finali. Inoltre è in un buon momento di forma quindi non sarà affatto una trasferta scontata. E pensare al Bodo adesso è vietato".