Napoli, col Monza (e forse con la Juve) tocca a Landucci: i precedenti fanno ben sperare

La partita contro la Roma continua a lasciare conseguenze pesanti in casa Napoli. Oltre agli infortuni di Badiashile e Spinazzola, è arrivata la squalifica per due giornate di Massimiliano Allegri, espulso nel convulso finale del 3-3 del Maradona. Il Giudice Sportivo ha motivato la decisione con un'espressione ingiuriosa rivolta agli ufficiali di gara e, successivamente negli spogliatoi, con un'espressione "gravemente irrispettosa" nei loro confronti e un "atteggiamento aggressivo" verso un dirigente della Roma. Nel post-partita Allegri si sarebbe inoltre lasciato andare a un altro sfogo: "La Champions gliel'hanno messa in tasca, ho pagato con il Milan, sempre loro". Una frase ascoltata anche da altri testimoni, mentre nella zona spogliatoi era presente il capo della Procura FIGC Giuseppe Chiné, e che potrebbe portare a un ulteriore provvedimento di natura economica.

Il Napoli presenta ricorso: Allegri punta al ritorno contro la Juventus

Il Napoli ha già deciso di muoversi presentando un ricorso d'urgenza contro le due giornate di stop. La squalifica, così com'è, costringerebbe Allegri a saltare sia la trasferta di domani contro il Monza sia soprattutto la sfida di domenica allo Stadium contro la Juventus, che avrebbe rappresentato il suo grande ritorno da ex. L'obiettivo del club è ottenere almeno la riduzione della sanzione a una giornata, permettendo così al tecnico di tornare regolarmente in panchina a Torino. Allegri, intanto, parlerà oggi nella conferenza stampa della vigilia di Monza-Napoli e potrebbe tornare anche sull'episodio e sulla squalifica.

A Monza tocca a Landucci: 7 vittorie in 10 partite al posto di Allegri

In attesa dell'esito del ricorso, contro il Monza sarà Marco Landucci a guidare il Napoli. Per lo storico vice di Allegri sarà l'esordio sulla panchina azzurra, anche se in carriera ha già sostituito il tecnico una decina di volte tra Cagliari, Milan e Juventus, ottenendo un bilancio di 7 vittorie e 3 sconfitte. Curiosamente, proprio il Monza è la squadra affrontata più volte da Landucci nelle vesti di primo allenatore: due precedenti nella stagione 2022/23 alla guida della Juventus al posto di Allegri, con una sconfitta in campionato e una vittoria negli ottavi di Coppa Italia. Domani proverà a migliorare il proprio bilancio personale, mentre Allegri seguirà la partita dall'alto, da uno dei box della tribuna centrale del Brianteo.