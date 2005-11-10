Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio si regala una sosta prima in solitaria, Napoli 10°
Niccolò Righi
Un punto per parte, si spartiscono la torta Napoli e Lazio nel lunch match dell'undicesima giornata che al Maradona è terminato 1-1. Un punto che frena la corsa dei biancocelesti ma che gli consente comunque di festeggiare la sosta di novembre in testa al campionato in solitaria. Dall'altra parte, il pareggio fa respirare Massimiliano Allegri e porta il Napoli a 15 punti in classifica.
LA CLASSIFICA
Lazio – 29 punti (11 partite giocate)
Roma – 27 punti (11)
Inter – 25 punti (10)
Como – 23 punti (10)
Milan – 21 punti (10)
Frosinone – 20 punti (11)
Juventus – 17 punti (10)
Bologna – 17 punti (11)
Cagliari – 16 punti (11)
Napoli – 15 punti (11)
Torino – 14 punti (11)
Genoa – 13 punti (10)
Atalanta – 11 punti (10)
Lecce – 10 punti (11)
Fiorentina – 8 punti (10)
Parma – 8 punti (11)
Sassuolo – 8 punti (11)
Monza – 7 punti (10)
Venezia – 6 punti (11)
Udinese – 5 punti (11)